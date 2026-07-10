۷ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن فارس تا پایان سال آماده افتتاح و واگذاری میشود
مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تکمیل زیرساختها مهمترین پیشنیاز بهرهبرداری از پروژههای نهضت ملی مسکن است، گفت: با همکاری دستگاههای خدماترسان و استفاده از ظرفیت شورای مسکن، زمینه افتتاح و تحویل ۷ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان فارس تا پایان سال فراهم خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رضا فرهادزاده در جریان بازدید از تعدادی از پروژههای نهضت ملی مسکن شمال استان فارس که با همراهی محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، معاون مسکن و ساختمان و کارشناسان حوزه مسکن این ادارهکل انجام شد، آخرین روند اجرای پروژهها را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: پس از بازدید میدانی از پروژهها، جلسهای با حضور مسئولان و مدیران مرتبط برگزار شد که در آن، وضعیت پروژههای قابل افتتاح در سال جاری، موانع و چالشهای اجرایی، مسائل مربوط به تأمین زیرساختها و همچنین پروژههایی که روند اجرای آنها با کندی مواجه است، بهصورت تخصصی بررسی و درباره راهکارهای رفع مشکلات آنها تصمیمگیری شد.
فرهادزاده با اشاره به ویژگیهای اجرای نهضت ملی مسکن در استان فارس افزود: استان فارس به دلیل تعدد بالای پروژهها، وسعت جغرافیایی و پراکندگی طرحهای نهضت ملی مسکن، از استانهای خاص کشور در اجرای این طرح ملی به شمار میرود و همین موضوع، ضرورت برنامهریزی و هماهنگی بیشتری را برای پیشبرد پروژهها ایجاب میکند.
وی ادامه داد: مجموعه راه و شهرسازی استان فارس و همه دستاندرکاران اجرای طرح طی سالهای اخیر تلاشهای قابل توجهی برای پیشبرد پروژهها انجام دادهاند و تعدادی از پروژهها تا پایان سال به اتمام میرسند یا در مراحل پایانی ساخت قرار دارند، اما در برخی موارد، آماده نبودن زیرساختهای مورد نیاز، مانع تحویل واحدها به متقاضیان شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد استان فارس در حوزه تأمین مالی پروژهها گفت: طی یک سال گذشته در زمینه اخذ پروانههای ساختمانی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی با بانکها برای دریافت تسهیلات، جهش بسیار خوبی در استان فارس رقم خورده است که این روند، زمینه تسریع در اجرای پروژهها و افزایش امید به بهرهبرداری هرچه سریعتر از واحدهای نهضت ملی مسکن را فراهم کرده است.
وی افزود: امیدواریم با استمرار این روند و مشارکت متقاضیان در تأمین آورده، شاهد جهش در اجرای پروژهها، رفع موانع موجود و تکمیل هرچه سریعتر طرحهای نهضت ملی مسکن باشیم.
فرهادزاده با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجامشده و تعهدات اعلامشده از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، سهم فارس برای افتتاح تا پایان سال جاری ۷ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن پیشبینی شده است، گفت: تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان است.
وی تأکید کرد: باید از ظرفیت شورای مسکن استان برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول استفاده شود تا موانع موجود در مسیر اجرای زیرساختها هرچه سریعتر برطرف شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکنون به تعهدات خود در حوزه تأمین زیرساختها عمل کرده و با پرداخت سهم قابل توجهی از اعتبارات مورد نیاز این بخش در سالهای گذشته، وظایف خود را انجام داده است. اکنون انتظار میرود سایر دستگاههای مسئول نیز به تعهدات خود عمل کرده و سهم خود را در اجرای زیرساختهای پروژهها ایفا کنند.
وی تصریح کرد: در صورت تأمین بهموقع زیرساختهای آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی، بخش عمده پروژههایی که اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارند یا از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، مطابق برنامه تا پایان سال افتتاح و به متقاضیان تحویل خواهد شد.
فرهادزاده در پایان گفت: بهرهبرداری از این واحدها علاوه بر تأمین بخشی از نیاز متقاضیان مسکن، میتواند نقش مهمی در افزایش امید اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و جلب مشارکت مردم برای تأمین منابع مالی و تداوم اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان ایفا کند.