مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبرداد؛
قرارداد ۳ میلیارد تومانی مطالعات دارابگرد/ گام تازه برای ثبت جهانی میراث ساسانی
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با تشریح برنامههای این اداره کل برای شهرستان داراب، از پیگیری ثبت جهانی دارابگرد، توسعه زیرساختهای گردشگری، راهاندازی خانه صنایعدستی و تعریف داراب به عنوان قطب اقامتی کریدور تمدن جنوب فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در نشست شورای معاونین و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی فارس که با حضور رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان داراب و مدیر پایگاه دارابگرد در ساختمان جدید اداره میراث فرهنگی داراب برگزار شد با اشاره به پیشینه تاریخی داراب، این شهر را دروازه تجاری ایران به سوی هندوستان و مکران در ادوار گذشته و یکی از مهمترین مراکز تمدنی پیش از اسلام از دوره جانشینان اسکندر تا دوران اشکانی و ساسانی توصیف کرد.
وی همچنین با تجلیل از جایگاه مذهبی و فرهنگی داراب، این شهرستان را شهر امام حسن مجتبی(ع) و شهر کریم اهل بیت(ع) دانست و با اشاره به حضور عرفا، صوفیه و سادات جلیلالقدر در این منطقه، از مهماننوازی و حسن خلق مردم داراب قدردانی کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به سایت پژوهشی دارابگرد، از تلاشهای صورت گرفته برای ثبت جهانی این اثر تاریخی خبر داد و بر ضرورت برگزاری همایشها و نشستهای علمی مستند و مبتنی بر منابع معتبر برای تقویت پرونده ثبت جهانی آن تأکید کرد.
مریدی همچنین از انعقاد قرارداد سه میلیارد تومانی با دانشگاه شیراز برای انجام مطالعات دارابگرد خبر داد و گفت: دکتر عسگری چاوَردی، مدیر پایگاه دارابگرد، به عنوان همکار طرح در این پروژه حضور خواهد داشت و تمامی الزامات مالی، بیمهای و اجرایی در چارچوب طرح پیشبینی شده تا روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار تاریخی «خانه سوخکیان» و «انبار غله» داراب، بر ضرورت تملک این بناها توسط وزارت میراث فرهنگی برای حفظ و صیانت از آنها برای نسلهای آینده تأکید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه فرآیند تملک خانه سوخکیان به پایان رسیده و مطالبات گذشته نیز در حال تسویه است، اظهار کرد: برنامهریزی برای تبدیل این مجموعه به خانه صنایعدستی و بازارچه دائمی محصولات بومی و هنری انجام شده و سه طرح تجهیز این مراکز به وزارتخانه ارسال شده است که تأمین اعتبار آنها در اولویت قرار دارد.
مریدی با اشاره به اجرای پروژههای مرمتی در شهرستان داراب، بر ضرورت استقرار ناظر مقیم به عنوان نماینده مدیرکل در پروژهها تأکید کرد و گفت: حضور ناظر مقیم موجب تطبیق دقیق عملیات اجرایی با تعهدات و استانداردهای تعریف شده خواهد شد.
وی افزود: گزارشهای مستمر از روند پیشرفت پروژهها باید به فرمانداری و اداره فنی و توسعه طراحی عمران ارسال شود تا شفافیت و نظارت کامل بر فرآیند اجرا برقرار باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین با استقبال از ایده ایجاد موزه در داراب، تأمین امنیت موزهها و تقویت زیرساختهای حفاظتی را ضروری دانست و هشدار داد که نبود امنیت کافی میتواند به از بین رفتن آثار تاریخی منجر شود و مسئولان در برابر تاریخ و میراث فرهنگی مسئول هستند.
مریدی در ادامه از آمادهسازی اپلیکیشن و پلتفرم «گردشگری فارس» خبر داد و گفت: این سامانه به زودی در بسترهای عرضه نرمافزار در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
وی توضیح داد: در این پلتفرم، مسیرهای گردشگری فارس در قالب شش محور اصلی شامل گردشگری تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی، سلامت و ورزشی تعریف شده است. در بخش گردشگری تاریخی نیز مسیرهای کریدوری، بافتگردی و موزهگردی با محوریت دورههای هخامنشی و ساسانی طراحی شدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به «کریدور تمدن جنوب فارس» گفت: این مسیر گردشگری از فسا آغاز شده و تا لار امتداد مییابد و در طراحی انجام شده، شهرستان داراب به عنوان قطب اقامتی و بازدید این کریدور با زمان ماندگاری ۲۴ ساعته برای گردشگران پیشبینی شده است.
مریدی در پایان خاطرنشان کرد: برای این کریدور گردشگری، دامنه اختصاصی و رمزینههای ویژه طراحی خواهد شد و برای هر یک از مسیرها نیز محتوای صوتی و پادکستهای تخصصی تهیه و تولید شده است.