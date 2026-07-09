خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منطقه نظامی نیروی دریایی در ۲ مرحله هدف حمله دشمن قرار گرفت

منطقه نظامی نیروی دریایی در ۲ مرحله هدف حمله دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1811004
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار کنارک در جنوب سیستان وبلوچستان از وقوع ۲ انفجار در منطقه نظامی نیروی دریایی این شهرستان خبر داد و گفت: این منطقه شامگاه پنجشنبه در دو مرحله هدف حمله جنگنده‌های دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمدیونس حقانی پنجشنبه شب اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۰ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، منطقه نظامی مستقر در نیروی دریایی کنارک در ۲ مرحله مورد حمله جنگنده‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول، نیروهای امدادی و نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کنارک از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی