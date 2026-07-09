منطقه نظامی نیروی دریایی در ۲ مرحله هدف حمله دشمن قرار گرفت
فرماندار کنارک در جنوب سیستان وبلوچستان از وقوع ۲ انفجار در منطقه نظامی نیروی دریایی این شهرستان خبر داد و گفت: این منطقه شامگاه پنجشنبه در دو مرحله هدف حمله جنگندههای دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمدیونس حقانی پنجشنبه شب اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۰ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، منطقه نظامی مستقر در نیروی دریایی کنارک در ۲ مرحله مورد حمله جنگندههای دشمن قرار گرفت.
وی افزود: دستگاههای مسئول، نیروهای امدادی و نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در دستور کار قرار دارد.
فرماندار کنارک از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع و رسانههای رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.