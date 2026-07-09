منطقه نظامی نیروی دریایی در ۲ مرحله هدف حمله دشمن قرار گرفت

به گزارش ایلنا، محمدیونس حقانی پنجشنبه شب اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۰ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، منطقه نظامی مستقر در نیروی دریایی کنارک در ۲ مرحله مورد حمله جنگنده‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول، نیروهای امدادی و نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کنارک از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

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