سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت که در حال حاضر ترافیک خروجی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم است. وی افزود که ساعت ۱۷ امروز، مسیر جنوب به شمال در محور کندوان (در حوزه البرز و تهران) دچار انسداد شد.

به منظور مدیریت این حجم از ترافیک و تخلیه خودروها، از ساعت ۱۹:۳۰ مسیر در محدوده خروجی مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه از شمال به جنوب تغییر یافته است. این وضعیت تا زمان عادی شدن جریان ترافیک ادامه خواهد داشت. همچنین رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارش باران در منطقه، از رانندگان خواست به دلیل لغزنده بودن سطح راه، حداکثر احتیاط را به عمل آورند.

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