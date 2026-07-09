5 مصدوم دستاورد سقوط خودروی پراید به دره در جاده کوهستانی کجور

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سواری پراید و سقوط آن به دره در جاده ییلاقی برکن به کلیک از توابع بخش کوهستانی کجور واقع در شهرستان نوشهر، 5 نفر از سرنشینان خودروی مذکور مصدوم شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این حادثه رانندگی سقوط خودرو به دره، امدادگران جمعیت هلال‌احمر با همکاری نیروهای مردمی پس از حضور در محل وقوع حادثه، عملیات رهاسازی و انتقال مصدومان از داخل خودرو و بستر دره را انجام دادند.

روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان مازندران در اطلاعیه خود به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و آورده است: مصدومان این حادثه رانندگی، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منطقه منتقل شدند.

در این اطلاعیه ذکر شده است: یکی از مصدومان حادثه به دلیل شدت جراحات وارد شده و نبود امکانات درمان تخصصی در بخش کجور، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهرستان نوشهر اعزام شد. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

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