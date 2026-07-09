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رئیس پلیس راه کردستان هشدار داد:

ممنوعیت تردد کامیون‌های کشنده در محورهای جدید مریوان به سنندج و مریوان به سقز

ممنوعیت تردد کامیون‌های کشنده در محورهای جدید مریوان به سنندج و مریوان به سقز
کد خبر : 1810946
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رئیس پلیس راه استان کردستان گفت: تردد کامیون‌های کشنده در محورهای مواصلاتی جدید مریوان به سنندج و مریوان به سقز ممنوع است. در این راستا با هرگونه تردد غیرمجاز، بدون اغماض، طبق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: رانندگان کامیون و تانکر سوخت چنانچه از مسیرهای ذکر شده تردد کنند، ضمن اعمال قانون، با دستور مقام قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی ادامه داد: تردد تانکرهای حامل سوخت در تمام محورهای مواصلاتی استان کردستان در ساعات شب ممنوع است. بر این اساس در صورت مشاهده هرگونه تردد این خودروها، با رانندگان متخلف برخوردهای قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس راه استان کردستان اظهار داشت: اجرای این محدودیت‌ها با هدف ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی، پیشگیری از حوادث رانندگی و حفظ جان و سلامت شهروندان انجام می‌شود. پلیس در اجرای قانون با هیچ متخلفی مماشات نخواهد کرد.

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