به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: رانندگان کامیون و تانکر سوخت چنانچه از مسیرهای ذکر شده تردد کنند، ضمن اعمال قانون، با دستور مقام قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی ادامه داد: تردد تانکرهای حامل سوخت در تمام محورهای مواصلاتی استان کردستان در ساعات شب ممنوع است. بر این اساس در صورت مشاهده هرگونه تردد این خودروها، با رانندگان متخلف برخوردهای قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس راه استان کردستان اظهار داشت: اجرای این محدودیت‌ها با هدف ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی، پیشگیری از حوادث رانندگی و حفظ جان و سلامت شهروندان انجام می‌شود. پلیس در اجرای قانون با هیچ متخلفی مماشات نخواهد کرد.

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