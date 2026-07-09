مسئولان هلالاحمر استان سمنان عنوان کردند:
7 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در شهرستانهای آرادان و گرمسار
2 سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی آرادان به سرخه و قم به گرمسار در مجموع 7 مصدوم برجای گذاشت. نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر با همکاری عوامل اورژانس 115 پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.
به گزارش ایلنا، رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان آرادان گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در کیلومتر 11 جاده آرادان به سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان اعلام شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادی پایگاه دهنمک به محل حادثه اعزام شد.
سامان گلوری به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره داشته و افزود: این حادثه رانندگی 4 مصدوم برجای گذاشت. نجاتگران هلالاحمر اعزام شده به محل وقوع حادثه، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس 115 برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منطقه منتقل کردند.
رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان گرمسار گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری دنا در کانال کنار جاده کیلومتر 150 جاده قم به گرمسار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان اعلام شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادی پایگاه عوارضی گرمسار به محل حادثه اعزام شد.
سعید مجیدی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره داشته و افزود: این حادثه رانندگی 3 مصدوم برجای گذاشت. نجاتگران هلالاحمر اعزام شده به محل وقوع حادثه، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس 115 برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منطقه منتقل کردند.