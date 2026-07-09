3 شهید و 15 مجروح دستاورد حمله آمریکا به اسکله شهرستان سیریک

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی به حمله اخیر دشمنان به اسکله سیریک اشاره داشته و در این رابطه افزود: تأسیسات اسکله تجاری و صیادی شهرستان سیریک یک اسکله کاملاً غیرنظامی است و هیچ گونه فعالیت نظامی در این اسکله صورت نمی‌گیرد. قایق‌های مورد اصابت قرار گرفته تنها وسیله امرار معاش و درآمد صیادان سیریک بود.

وی ادامه داد: کشور ایران به واسطه تاریخ کهن، حضور شهروندان در صحنه و استقلال راهبردی خود، هرگز تن به خواسته‌های زورگویانه آمریکا و اسرائیل جنایکار نخواهد داد. ملت ایران فارغ از هر جناح و سلیقه‌ای، بر حفظ یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی پافشاری می‌کنند و این اصول به هیچ‌وجه قابل مذاکره و معامله نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: عزت‌مداری خط قرمز کشور است. امضای تفاهم‌نامه‌های اخیر توسط آمریکا از سر ناچاری و به دلیل عدم توانایی این کشور در راه‌حل نظامی است. این تحرکات تروریستی نه تنها مشکل آنان را حل نمی‌کند، بلکه بر بحران‌های جهانی به ویژه در حوزه انرژی می‌افزاید.

انتهای پیام/