معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:
3 شهید و 15 مجروح دستاورد حمله آمریکا به اسکله شهرستان سیریک
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: در پی حملات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به اسکله تجاری و صیادی سیریک 3 نفر شهید و 15 نفر دیگر مجروح شدند. از 15 نفری که در این حمله مجروح شدند، 7 نفر به صورت سرپایی درمان و 8 نفر نیز در بیمارستان میناب بستری شدند.
به گزارش ایلنا، احمد نفیسی به حمله اخیر دشمنان به اسکله سیریک اشاره داشته و در این رابطه افزود: تأسیسات اسکله تجاری و صیادی شهرستان سیریک یک اسکله کاملاً غیرنظامی است و هیچ گونه فعالیت نظامی در این اسکله صورت نمیگیرد. قایقهای مورد اصابت قرار گرفته تنها وسیله امرار معاش و درآمد صیادان سیریک بود.
وی ادامه داد: کشور ایران به واسطه تاریخ کهن، حضور شهروندان در صحنه و استقلال راهبردی خود، هرگز تن به خواستههای زورگویانه آمریکا و اسرائیل جنایکار نخواهد داد. ملت ایران فارغ از هر جناح و سلیقهای، بر حفظ یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی پافشاری میکنند و این اصول به هیچوجه قابل مذاکره و معامله نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: عزتمداری خط قرمز کشور است. امضای تفاهمنامههای اخیر توسط آمریکا از سر ناچاری و به دلیل عدم توانایی این کشور در راهحل نظامی است. این تحرکات تروریستی نه تنها مشکل آنان را حل نمیکند، بلکه بر بحرانهای جهانی به ویژه در حوزه انرژی میافزاید.