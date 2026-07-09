دعوت از 4 بازیکن باشگاه آلومینیوم اراک به اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران

به گزارش ایلنا، محمد رجائیان به اعلام فهرست جدید تیم فوتبال امید ایران برای حضور در اردوی آماده‌سازی ترکیه اشاره داشته و افزود: بر اساس فهرست اعلام شده، محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، یاسین جرجانی و عباس کهریزی از باشگاه آلومینیوم اراک به اردوی تیم فوتبال امید ایران دعوت شده‌اند.

وی ادامه داد: این 4 بازکن از 18 تا 30 تیرماه در اردوی آماده‌سازی این تیم در کشور ترکیه حضور خواهند داشت. حضور این 4 بازیکن آلومینیوم در جمع دعوت‌شدگان، افتخاری برای فوتبال استان مرکزی و حاصل برنامه‌ریزی‌های مستمر باشگاه در مسیر کشف، پرورش و معرفی استعدادهای جوان به فوتبال است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک اظهار داشت: قرار گرفتن نام 4 بازیکن این باشگاه در فهرست 27 نفره تیم فوتبال امید ایران، برای شرکت در اردوی تیم ملی در کشور ترکیه بیانگر ظرفیت بالای آکادمی آلومینیوم و اعتماد کادر فنی تیم ملی به بازیکنان جوان این باشگاه فرهنگی و ورزشی است.

رجائیان تصریح کرد: دعوت از این 4 بازیکن نشان‌دهنده موفقیت برنامه‌های استعدادیابی و سرمایه‌گذاری این باشگاه در پرورش بازیکنان جوان است. امیدواریم این بازیکنان با ارائه عملکردی شایسته و ورزشکارانه از خود در اردوی تیم ملی، زمینه حضور در رقابت‌های رسمی و موفقیت فوتبال ایران را فراهم کنند.

وی بیان داشت: باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک هم‌ردیف باشگاه پرسپولیس، بیشترین نماینده را در فهرست جدید تیم امید ایران دارد. این اتفاق نشان می‌دهد مسیر انتخاب شده در باشگاه برای توجه به بازیکنان جوان و بومی، مسیر درستی بوده و می‌تواند آینده روشنی را برای فوتبال استان و کشور رقم بزند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک به سیاست‌های این مجموعه اشاره داشته و تأکید کرد: سیاست باشگاه آلومینیوم همچنان بر پایه حمایت از استعدادهای جوان، تقویت آکادمی و فراهم کردن زمینه رشد بازیکنان مستعد است تا بتوانند در آینده پیراهن تیم‌های ملی و باشگاه‌های بزرگ را بر تن کنند.

رجائیان ابراز داشت: علاوه بر این، 3 بازیکن دیگر باشگاه آلومینیوم اراک نیز به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در کشور ترکیه دعوت شده‌اند که این موضوع، جایگاه باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک را به عنوان یکی از باشگاه‌های معتبر و مهم بازیکن‌سازی در فوتبال ایران بیش از پیش تثبیت می‌کند.

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