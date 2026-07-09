به گزارش ایلنا، احمد رضا خسروی بر اهمیت صیانت از پایداری شبکه برق در روزهای گرم سال تأکید کرده و اضافه کرد: صنعت برق در دوره‌های سخت گذشته با تلاش و فداکاری نیروهای اجرایی توانسته پایداری برق را برای مردم حفظ کند و امروز نیز انتظار می‌رود این مسیر با جدیت ادامه یابد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر رعایت ایمنی و حفظ جان نیروهای عملیاتی به عنوان نخستین اولویت در اجرای مانورهای عملیاتی گفت: کار در این حوزه به دلیل خطرات بالقوه ناشی از دستکاری تجهیزات و شبکه، نیازمند دقت و احتیاط بالایی است. متاسفانه برخی از همکاران برق شیراز طی روزهای گذشته برای اعمال قانون بر روی اشتراکات متخلف برق با مقاومت متخلفان مواجه شدند و مورد آسیب و ضرب و شتم قرار گرفتند.

خسروی با اشاره به اینکه بخشی از تلفات غیر فنی در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود گفت در برخی مناطق، برق یارانه‌ای به‌طور غیرمجاز برای مصارف غیرمجاز استفاده می‌شود؛ از جمله نصب تجهیزات استخراج رمزارز (ماینر) در واحدهای کشاورزی، صنعتی و دامداری. این سوءاستفاده‌ها نه تنها به پایداری شبکه آسیب می‌زند، بلکه فشار مضاعفی به سیستم توزیع برق وارد می‌کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تصریح کرد: زمانی که برق ارزان برای تولید و کشاورزی اختصاص می‌یابد، سوءاستفاده از آن قابل قبول نیست و باید با این تخلفات به‌صورت جدی برخورد شود.

وی به خطرات جانی ناشی از استفاده غیرایمن و بدون شمارشگر از برق توسط برخی دستفروشان و خودروهای فروش سیار اشاره کرد و افزود: این قبیل فعالیت‌ها علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه، می‌تواند خطرات جانی نیز ایجاد کند.

این مقام مسئول با توجه به این شرایط، تأکید کرد که برخورد قانونی با دستکاری کنتورها و انشعابات غیرمجاز به ویژه در حوزه کشاورزی ضروری است تا بتوانند ضمن حفظ منابع انرژی، پایداری شبکه برق را برای آینده تضمین کنند.

انتهای پیام/