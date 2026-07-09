دستگیری کلاهبردار ۱۴۰۰ میلیارد ریالی با ۹۶ شاکی در نظرآباد

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند اظهار کرد: در پی دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه تاکنون ۹۶ نفر به عنوان شاکی این پرونده شناسایی شده‌اند، گفت: ارزش کلاهبرداری انجام‌شده حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

هداوند تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم با وعده پیش‌فروش واحدهای مسکونی، مبالغ قابل توجهی از شهروندان دریافت کرده، اما در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده است. در نهایت با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی نظرآباد، متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا پرداخت وجه، نسبت به بررسی هویت اشخاص یا شرکت‌ها، سوابق فعالیت و توانایی آنان در انجام تعهدات اقدام کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

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