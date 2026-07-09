خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان البرز:

دستگیری کلاهبردار ۱۴۰۰ میلیارد ریالی با ۹۶ شاکی در نظرآباد

دستگیری کلاهبردار ۱۴۰۰ میلیارد ریالی با ۹۶ شاکی در نظرآباد
کد خبر : 1810829
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری متهم به کلاهبرداری ۱۴۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان نظرآباد خبر داد و گفت: تاکنون ۹۶ نفر در این پرونده به عنوان شاکی شناسایی شده‌اند.

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند اظهار کرد: در پی دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه تاکنون ۹۶ نفر به عنوان شاکی این پرونده شناسایی شده‌اند، گفت: ارزش کلاهبرداری انجام‌شده حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

هداوند تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم با وعده پیش‌فروش واحدهای مسکونی، مبالغ قابل توجهی از شهروندان دریافت کرده، اما در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده است. در نهایت با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی نظرآباد، متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا پرداخت وجه، نسبت به بررسی هویت اشخاص یا شرکت‌ها، سوابق فعالیت و توانایی آنان در انجام تعهدات اقدام کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی