رئیس شورای شهرستان کرج:
کرج یکی از معتمدان و خدمتگزاران صبور چهار دوره مدیریت شهری را از دست داد
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج و رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، در مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم محمود دادگو که ریاست شورای شهر چهار دوره اول مدیریت شهری کرج را بر عهده داشت، وی را از چهرههای مورد اعتماد مردم و از مدیران اثرگذار تاریخ شورای اسلامی شهر کرج توصیف کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، علی قاسمپور در حاشیه مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم محمود دادگو اظهار کرد: این ضایعه را به مردم شریف کرج، خانواده محترم آن مرحوم و جامعه مدیریت شهری تسلیت عرض میکنم. امروز کرج یکی از معتمدان، دلسوزان و خدمتگزاران صادق خود را از دست داده است.
وی تصریح کرد: مرحوم دادگو شخصیتی بود که در چهار دوره حضور در شورای اسلامی شهر کرج، با حلم، بردباری، درایت و صبوری در مسیر خدمت به مردم گام برداشت و سالها مسئولیت هدایت و ریاست پارلمان شهری کرج را برعهده داشت. وی همواره مورد احترام اعضای شورا در ادوار مختلف بود و جایگاه ویژهای در میان مدیران و فعالان مدیریت شهری داشت.
قاسمپور خاطرنشان کرد: مهندس دادگو مشاوری آگاه، دلسوز، مهربان و باتجربه بود و بنده در دوره مسئولیت خود به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر کرج، از دیدگاهها و مشورتهای ارزشمند ایشان بهره فراوان بردم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: محبوبیت مرحوم دادگو در میان مردم، نتیجه سالها خدمت صادقانه، اخلاقمداری و ارتباط صمیمانه با شهروندان بود و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، نشاندهنده جایگاه ویژه این مدیر فقید در قلب شهروندان کرجی است.
وی با اشاره به خدمات ماندگار مرحوم دادگو در عرصه مدیریت شهری گفت: مرحوم خدمات ارزندهای برای مردم شریف کرج به یادگار گذاشت و فقدان وی بدون تردید خلأیی بزرگ برای خانواده بزرگ مدیریت شهری و جامعه شورایی استان البرز خواهد بود.
قاسمپور در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و مردم کرج، برای محمود دادگو رحمت واسعه الهی و همنشینی با اهلبیت(ع) را مسئلت کرد.