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حمله دشمن به نقاطی از استان همدان

حمله دشمن به نقاطی از استان همدان
کد خبر : 1810776
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معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان از حمله دشمن به نقاطی از شهرستان کبودرآهنگ در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، حمزه امرایی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت که این حمله خوشبختانه آسیب انسانی و خسارتی در پی نداشته است.

وی با بیان اینکه امنیت در استان همدان برقرار است و شهروندان نگرانی نداشته باشند، تاکید کرد که دستگاه‌های امدادی و نجات استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.

 

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