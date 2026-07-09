مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
اختصاص ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی لرستان به مزارع تولید بذر گندم
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: امسال ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به مزارع تولید بذر گندم اختصاص یافته و برنامه تولید و خرید بذر استان حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تن پیشبینی شده است
به گزارش ایلنا، ندا محمدیپور امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از انبارها و بذرهای گندم شرکت اتحادیه تعاون روستایی و ساقه طلایی با اشاره به وضعیت تولید بذر در استان گفت: برنامه تولید و خرید بذر استان حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تن در سال پیشبینی شده است که تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آن، عمدتا از مناطق گرمسیری، خریداری شده است.
وی افزود: خرید بذر تولیدی مناطق معتدل و سردسیر نیز آغاز شده و این روند ادامه دارد. با توجه به شرایط مناسب آبوهوایی، مدیریت مطلوب مزارع بذری و نظارت مستمر کارشناسان ناظر، پیشبینی میشود برنامه تولید و خرید بذر استان بهطور کامل محقق شود و حتی میزان خرید از برنامه پیشبینیشده نیز افزایش یابد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان اظهار کرد: در صورت تداوم این روند، شرایط مناسبی برای تامین بذر گواهیشده مورد نیاز کشاورزان در سال زراعی آینده فراهم خواهد شد.
مسئول کنترل و گواهی بذر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به اهمیت نظارت بر فرآیند تولید بذر اظهار داشت: تولید بذر گواهیشده مستلزم رعایت دقیق ضوابط فنی از مرحله تولید در مزارع بذری تا فرآوری، نمونهبرداری، کنترل کیفیت و آمادهسازی برای توزیع است و تمامی این مراحل با نظارت مستمر کارشناسان انجام میشود.
وی گفت: در این بازدید، روند فرآوری و نگهداری بذرها مورد بررسی قرار گرفت و توصیههای لازم به مسئولان شرکتهای تولیدکننده برای رعایت هرچه بهتر ضوابط فنی، حفظ کیفیت بذر، جلوگیری از اختلاط ارقام و تسریع در انجام فرآیندهای کنترل و گواهی ارائه شد.
مسئول کنترل و گواهی بذر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی لرستان تاکید کرد: استمرار این نظارتها نقش مهمی در ارتقای کیفیت بذرهای تولیدی و اطمینان از عرضه بذرهای استاندارد به کشاورزان دارد.