به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» روز پنجشنبه هجدهم تیر ماه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران «پلیس امنیت اقتصادی» و «پلیس نظارت بر اماکن عمومی» استان، مبنی بر احتکار گسترده مواد غذایی، شوینده و بهداشتی در یکی از انبارهای شهرستان خرم‌آباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی، از محل مورد نظر بازرسی، که در نتیجه آن، مقادیر قابل توجهی مواد شوینده و بهداشتی احتکار شده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه ارزش تقریبی کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات، انبار مذکور پلمب و متصدی آن با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی و معیشت مردم، خط قرمز پلیس است و هر فردی که بخواهد با احتکار، گران‌فروشی یا هرگونه اقدام سودجویانه، آرامش بازار و حقوق شهروندان را خدشه‌دار کند، با برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض پلیس مواجه خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

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