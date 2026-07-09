دشمن آمریکایی با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد

به گزارش ایلنا از گلستان، روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه‌ای به تجاوز دشمن آمریکایی به نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا اشاره و تاکید کرد که پاسخ خرد کننده خواهیم داد.

دشمن آمریکایی در بامداد امروز (پنجشنبه) با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد. این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است و مردم عزیز آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند. پاسخ خرد کننده خواهیم داد.

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