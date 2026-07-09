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روابط عمومی سپاه نینوا گلستان:

دشمن آمریکایی با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد

دشمن آمریکایی با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد
کد خبر : 1810673
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روابط عمومی سپاه نینوا گلستان گفت: دشمن آمریکایی با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد و این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است و مردم عزیز آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند.

به گزارش ایلنا از گلستان، روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه‌ای به تجاوز دشمن آمریکایی به نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا اشاره و تاکید کرد که پاسخ خرد کننده خواهیم داد. 

دشمن آمریکایی در بامداد امروز (پنجشنبه) با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد. این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است و مردم عزیز آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند. پاسخ خرد کننده خواهیم داد.

 

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