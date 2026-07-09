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معاون سیاسی استانداری خبر داد:

اصابت 2 پرتابه دشمن آمریکایی به یک پایگاه نظامی در جنوب شهر بوشهر

اصابت 2 پرتابه دشمن آمریکایی به یک پایگاه نظامی در جنوب شهر بوشهر
کد خبر : 1810669
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: ساعاتی پیش در بامداد روز پنجشنبه 18 تیر ماه یک پایگاه نظامی در جنوب شهر بوشهر مورد اصابت 2 پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ناشی از اصابت این 2 پرتابه دریافت نشده است‌.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: بامداد روز چهارشنبه 17 تیر ماه نیز یک مقرر نظامی در شهرستان دشتی، همچنین ساعت 9 صبح همین روز یک مقر نظامی در اطراف شهر چغادک و پیش از ظهر این روز نیز پایگاه هوایی بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفتند.

وی به وضعیت دیگر جزایر و مناطق استان بوشهر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در جزیره خارگ تا این لحظه حمله‌ای گزارش نشده است. در این راستا از شهروندان انتظار است اخبار را تنها از منابع رسمی دریافت کنند. نیروگاه اتمی بوشهر نیز هیچ مشکلی ندارد.

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