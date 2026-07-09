اصابت 2 پرتابه دشمن آمریکایی به یک پایگاه نظامی در جنوب شهر بوشهر

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: بامداد روز چهارشنبه 17 تیر ماه نیز یک مقرر نظامی در شهرستان دشتی، همچنین ساعت 9 صبح همین روز یک مقر نظامی در اطراف شهر چغادک و پیش از ظهر این روز نیز پایگاه هوایی بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفتند.

وی به وضعیت دیگر جزایر و مناطق استان بوشهر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در جزیره خارگ تا این لحظه حمله‌ای گزارش نشده است. در این راستا از شهروندان انتظار است اخبار را تنها از منابع رسمی دریافت کنند. نیروگاه اتمی بوشهر نیز هیچ مشکلی ندارد.

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