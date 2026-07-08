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مدیرعامل شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان:

سه خط برق چابهار در پی حمله دشمن آسیب دید

سه خط برق چابهار در پی حمله دشمن آسیب دید
کد خبر : 1810664
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان از قطع سه خط برق در شهرستان چابهار بر اثر حملات ساعتی قبل دشمن خبر داد و گفت: تاکنون دو خط به مدار بازگشته و تلاش برای وصل خط سوم ادامه دارد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رئیسی اظهار کرد: ساعتی قبل در پی حملات دشمن، سه خط برق در شهرستان چابهار از مدار خارج شد.

وی افزود: با تلاش نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق، تاکنون دو خط مجدداً وارد مدار شده و برق بخش قابل توجهی از مشترکان برقرار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: عملیات فنی برای بازگرداندن سومین خط به مدار همچنان ادامه دارد و این خط نیز به‌زودی وصل خواهد شد.

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