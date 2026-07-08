شهادت یکی از کارکنان هواشناسی در پی حمله به فرودگاه ایرانشهر
فرماندار ایرانشهر از شهادت یکی از کارکنان کشیک ایستگاه هواشناسی در پی حمله بامداد امروز به فرودگاه این شهر خبر داد و گفت: در این حمله، ساختمان اداری، بخشی از تأسیسات پروازی فرودگاه و ساختمان ایستگاه هواشناسی دچار خسارت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سلیم کدخدا، اظهار کرد: در پی حمله ساعتی قبل دشمن متخاصم به فرودگاه ایرانشهر، «خالد قادری» از کارکنان کشیک ساختمان هواشناسی به شهادت رسید.
وی افزود: پیکر این شهید با تلاش نیروهای امدادی از زیر آوار خارج شده است.
فرماندار ایرانشهر با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: حدود ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسیهای میدانی مشخص شد پرتابهها به ساختمان اداری و بخشی از تأسیسات پروازی فرودگاه و همچنین ساختمان ایستگاه هواشناسی اصابت کرده و خسارتهایی به این بخشها وارد شده است.
کدخدا خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق از همان لحظات نخست آغاز شده و بخش عمده آتشسوزی مهار شده است.