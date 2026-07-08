خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یکی از کارکنان هواشناسی در پی حمله به فرودگاه ایرانشهر

شهادت یکی از کارکنان هواشناسی در پی حمله به فرودگاه ایرانشهر
کد خبر : 1810663
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار ایرانشهر از شهادت یکی از کارکنان کشیک ایستگاه هواشناسی در پی حمله بامداد امروز به فرودگاه این شهر خبر داد و گفت: در این حمله، ساختمان اداری، بخشی از تأسیسات پروازی فرودگاه و ساختمان ایستگاه هواشناسی دچار خسارت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سلیم کدخدا، اظهار کرد: در پی حمله ساعتی قبل دشمن متخاصم به فرودگاه ایرانشهر، «خالد قادری» از کارکنان کشیک ساختمان هواشناسی به شهادت رسید.

وی افزود: پیکر این شهید با تلاش نیروهای امدادی از زیر آوار خارج شده است.

فرماندار ایرانشهر با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: حدود ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد پرتابه‌ها به ساختمان اداری و بخشی از تأسیسات پروازی فرودگاه و همچنین ساختمان ایستگاه هواشناسی اصابت کرده و خسارت‌هایی به این بخش‌ها وارد شده است.

کدخدا خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق از همان لحظات نخست آغاز شده و بخش عمده آتش‌سوزی مهار شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی