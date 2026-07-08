شهادت یکی از کارکنان هواشناسی در پی حمله به فرودگاه ایرانشهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، سلیم کدخدا، اظهار کرد: در پی حمله ساعتی قبل دشمن متخاصم به فرودگاه ایرانشهر، «خالد قادری» از کارکنان کشیک ساختمان هواشناسی به شهادت رسید.

وی افزود: پیکر این شهید با تلاش نیروهای امدادی از زیر آوار خارج شده است.

فرماندار ایرانشهر با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: حدود ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، چهار انفجار شدید در سطح شهر شنیده شد که پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد پرتابه‌ها به ساختمان اداری و بخشی از تأسیسات پروازی فرودگاه و همچنین ساختمان ایستگاه هواشناسی اصابت کرده و خسارت‌هایی به این بخش‌ها وارد شده است.

کدخدا خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق از همان لحظات نخست آغاز شده و بخش عمده آتش‌سوزی مهار شده است.

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