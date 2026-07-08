حریق علفزار در حاشیه اتوبان کرج–تهران مهار شد
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار سریع حریق گسترده علفزار در محدوده پل حصارک خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرج، سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق علفزار در حاشیه اتوبان کرج–تهران، پس از پل حصارک، بلافاصله نیروهای عملیاتی از چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات کامل اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان با اجرای عملیاتی سریع و هماهنگ، موفق شدند از گسترش آتش به اراضی و محدودههای اطراف جلوگیری کرده و حریق را به طور کامل مهار کنند.
قدمی با اشاره به اینکه دود ناشی از این حریق در بخشهایی از منطقه قابل مشاهده بود، تصریح کرد: حضور بهموقع نیروهای عملیاتی موجب شد عملیات اطفای حریق در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد و این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته باشد.
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: برای مهار این حریق، ۱۷ آتشنشان با استفاده از پنج دستگاه خودروی عملیاتی و امدادی به محل اعزام شدند.