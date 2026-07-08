روابطعمومی سپاه انصارالمهدی استان اعلام کرد:
شهادت یکی از رزمندگان سپاه استان زنجان در مبارزه با گروهکهای تروریستی
روابطعمومی سپاه انصارالمهدی استان زنجان با صدور اطلاعیهای به شهادت یکی از رزمندگان این مجموعه در مبارزه با گروهکهای تروریستی اشاره داشته و اعلام کرد: یکی از رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این استان به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ 36 انصارالمهدی سپاه استان زنجان به نام یوسف محمدی در مبارزه با گروهکهای تروریستی در منطقه سردشت در روز چهارشنبه 17 تیر ماه به شهادت رسید و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: سپاه انصارالمهدی استان زنجان، شهادت یوسف محمدی را به خانواده صبور این شهید والامقام، ملت ایران تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهید والامقام را مسئلت میکند.
روابطعمومی سپاه انصارالمهدی استان زنجان به زمان تشییع پیکر این شهید اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: زمان و مکان مراسم وداع، تشییع، تدفین و بزرگداشت شهید یوسف محمدی از رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان زنجان متعاقباً اعلام میشود.