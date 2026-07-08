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روابط‌عمومی سپاه انصارالمهدی استان اعلام کرد:

شهادت یکی از رزمندگان سپاه استان زنجان در مبارزه با گروهک‌های تروریستی

شهادت یکی از رزمندگان سپاه استان زنجان در مبارزه با گروهک‌های تروریستی
کد خبر : 1810616
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روابط‌عمومی سپاه انصارالمهدی استان زنجان با صدور اطلاعیه‌ای به شهادت یکی از رزمندگان این مجموعه در مبارزه با گروهک‌های تروریستی اشاره داشته و اعلام کرد: یکی از رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این استان به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ 36 انصارالمهدی سپاه استان زنجان به نام یوسف محمدی در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت در روز چهارشنبه 17 تیر ماه به شهادت رسید و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: سپاه انصارالمهدی استان زنجان، شهادت یوسف محمدی را به خانواده‌ صبور این شهید والامقام، ملت ایران تبریک و تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهید والامقام را مسئلت می‌کند.

روابط‌عمومی سپاه انصارالمهدی استان زنجان به زمان تشییع پیکر این شهید اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: زمان و مکان مراسم وداع، تشییع، تدفین و بزرگداشت شهید یوسف محمدی از رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان زنجان متعاقباً اعلام می‌شود.

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