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ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

شهادت 8 نفر از دلیرمردان ارتش ایران در پی حملات آمریکا

شهادت 8 نفر از دلیرمردان ارتش ایران در پی حملات آمریکا
کد خبر : 1810597
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ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: 8 نفر از دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی حملات بامداد ارتش تروریستی آمریکا، در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان و همچنین در استان بوشهر به شهادت رسیدند. تا آخرین نفس مقابل دشمنان خواهیم ایستاد و انتقام خون شهدای میهن اسلامی را از دشمنان این آب و خاک، خواهیم گرفت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به حملات دشمنان اشاره شده و آمده است: در پی تجاوز جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب ایران در بامداد امروز چهارشنبه 17 تیرماه، 8 نفر از دلاورمردان نیروهای هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان و همچنین در استان بوشهر، حین دفاع از میهن اسلامی، بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمنان به مقام شهادت نائل آمدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: سروان علی معینی از پایگاه شهید یاسینی بوشهر، ستوان‌یکم علی مهدی‌زاده، ستوان‌سوم حامددورای، استواردوم امیرحسین قاسمی، استواردوم علیرضا زارعی ثانی و استواردوم علیرضا بالیده از پایگاه شهید عبدالکریمی بندرعباس و همچنین ناواستواردوم شهاب امیدی بزی و ناوی محمدجواد روانفر از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، در این حملات، به مقام شامخ شهادت نایل آمدند.

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