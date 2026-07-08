شایعه وقوع «انفجار مهیب» در روانسر کذب محض است

خدیجه جشن‌پرورفرماندار روانسردر گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وقوع انفجار مهیب در این شهرستان، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد این خبر کاملاً کذب بوده و هیچ حادثه‌ای در سطح شهرستان رخ نداده است.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت روانسر کاملاً عادی و آرام است، افزود: انتشار اخبار نادرست و شایعات در فضای مجازی، علاوه بر ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی، می‌تواند امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در میان مردم شود.

فرماندار روانسر با درخواست از شهروندان برای پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده، تصریح کرد: مردم اخبار مربوط به حوادث، رویدادها و اطلاعیه‌های شهرستان را تنها از طریق مراجع رسمی، دستگاه‌های مسئول و رسانه‌های معتبر دنبال کنند و به مطالب منتشرشده در کانال‌ها و صفحات غیررسمی که فاقد اعتبار هستند، استناد نکنند.

جشن‌پرور با قدردانی از هوشیاری و همراهی مردم شهرستان، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری کاربران فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مشارکت شهروندان در جلوگیری از انتشار اخبار غیرموثق، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی، جلوگیری از گسترش شایعات و تقویت اعتماد اجتماعی دارد.

وی در پایان بار دیگر با رد قاطع این شایعه خاطرنشان کرد: خبر منتشرشده درباره وقوع انفجار مهیب در روانسر به‌هیچ‌وجه صحت ندارد و هیچ حادثه‌ای در این شهرستان رخ نداده است و مردم نباید به شایعات و اخبار فاقد منبع رسمی توجه کنند.

انتهای پیام/