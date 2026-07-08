شایعه وقوع «انفجار مهیب» در روانسر کذب محض است
شهروندان اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند
فرماندار روانسر اخبار منتشرشده در برخی کانالها و شبکههای اجتماعی درباره وقوع یک «انفجار مهیب» در این شهرستان را بهطور قاطع تکذیب کرد و گفت: هیچگونه حادثهای با این عنوان در روانسر رخ نداده و اخبار منتشرشده فاقد صحت است.
خدیجه جشنپرورفرماندار روانسردر گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وقوع انفجار مهیب در این شهرستان، اظهار کرد: بررسیهای انجامشده توسط دستگاههای مسئول نشان میدهد این خبر کاملاً کذب بوده و هیچ حادثهای در سطح شهرستان رخ نداده است.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت روانسر کاملاً عادی و آرام است، افزود: انتشار اخبار نادرست و شایعات در فضای مجازی، علاوه بر ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی، میتواند امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و موجب ایجاد فضای بیاعتمادی در میان مردم شود.
فرماندار روانسر با درخواست از شهروندان برای پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده، تصریح کرد: مردم اخبار مربوط به حوادث، رویدادها و اطلاعیههای شهرستان را تنها از طریق مراجع رسمی، دستگاههای مسئول و رسانههای معتبر دنبال کنند و به مطالب منتشرشده در کانالها و صفحات غیررسمی که فاقد اعتبار هستند، استناد نکنند.
جشنپرور با قدردانی از هوشیاری و همراهی مردم شهرستان، بر ضرورت مسئولیتپذیری کاربران فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مشارکت شهروندان در جلوگیری از انتشار اخبار غیرموثق، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی، جلوگیری از گسترش شایعات و تقویت اعتماد اجتماعی دارد.
وی در پایان بار دیگر با رد قاطع این شایعه خاطرنشان کرد: خبر منتشرشده درباره وقوع انفجار مهیب در روانسر بههیچوجه صحت ندارد و هیچ حادثهای در این شهرستان رخ نداده است و مردم نباید به شایعات و اخبار فاقد منبع رسمی توجه کنند.