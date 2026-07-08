ماینر و البسه قاچاق از یک منزل مسکونی در قزوین کشف شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین فتحی‌زاده در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت ماینر غیر مجاز در یک واحد مسکونی در یکی از محله های شهر قزوین مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضائی و به همراه ماموران اداره برق به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، یک دستگاه ماینر غیرمجاز فعال کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشاره به اینکه علاوه بر ماینر فوق، تعداد 430 ثوب البسه قاچاق کشف شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را بالغ بر 5 میلیارد ریال برآورد کردند.

فتحی‌زاده بابیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

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