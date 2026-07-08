خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماینر و البسه قاچاق از یک منزل مسکونی در قزوین کشف شد

ماینر و البسه قاچاق از یک منزل مسکونی در قزوین کشف شد
کد خبر : 1810571
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین از کشف یک دستگاه ماینر فعال غیر مجاز و 430 ثوب البسه قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال از یک واحد مسکونی در شهر قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین فتحی‌زاده در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت ماینر غیر مجاز در یک واحد مسکونی در یکی از محله های شهر قزوین مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضائی و به همراه ماموران اداره برق به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، یک دستگاه ماینر غیرمجاز فعال کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشاره به اینکه علاوه بر ماینر فوق، تعداد 430 ثوب البسه  قاچاق کشف شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را بالغ بر  5 میلیارد ریال برآورد کردند. 

فتحی‌زاده بابیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی