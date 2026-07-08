۹ میلیارد تومان کالای احتکارشده در قزوین کشف شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمد قاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری کالای فاقد مجوز انبار شده در شهر قزوین بررسی صحت و سقم موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت خبر، با هماهنگی مقام قضایی به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن ۹ هزار کیلوگرم روغن خوراکی، ۳۰۰ کیلوگرم چای، ۲ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم قند و ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شکر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه برابر استعلامات صورت گرفته مشخص شد، اقلام کشف شده در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی انبار مذکور پلمب شد.

سردار طرهانی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای کشف شده بیش از ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد:در این رابطه یک نفر با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/