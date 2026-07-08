دستگیری متهم اخلال در نظام پولی کشور در استان یزد

به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی حورمهر افزود: در راستای جلوگیری از اقدامات افراد سودجو و متخلف با کسب اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده مبنی بر اینکه شخصی قصد خروج مقداری وجه نقد رایج از کشور را دارد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد قرار گرفت.

وی به اقدامات انجام شده برای دستگیری متهم اشاره کرده و ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی یک نفر را که در قالب مسافر اتوبوس قصد خروج وجوه نقد از طریق مرزهای شرقی کشور را داشت شناسایی و ضمن اخذ مجوز قضایی وی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد به موارد کشف شده از متهم و وضعیت دستگیری وی اشاره کرده و اظهار داشت: در بازرسی از وسایل متهم، مقادیر بسیاری انواع ایران‌چک کشف و ضبط شده است. متهم که قصد ضربه به نظام اقتصادی کشور را داشت با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

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