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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد:

دستگیری متهم اخلال در نظام پولی کشور در استان یزد

دستگیری متهم اخلال در نظام پولی کشور در استان یزد
کد خبر : 1810562
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد به شناسایی و دستگیری یک نفر با اتهام اخلال در نظام پولی کشور اشاره کرده و گفت: یک فقره اخلال در نظام پولی کشور در این استان کشف شده و در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی حورمهر افزود: در راستای جلوگیری از اقدامات افراد سودجو و متخلف با کسب اخبار و اطلاعات جمع‌آوری شده مبنی بر اینکه شخصی قصد خروج مقداری وجه نقد رایج از کشور را دارد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد قرار گرفت.

وی به اقدامات انجام شده برای دستگیری متهم اشاره کرده و ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی یک نفر را که در قالب مسافر اتوبوس قصد خروج وجوه نقد از طریق مرزهای شرقی کشور را داشت شناسایی و ضمن اخذ مجوز قضایی وی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد به موارد کشف شده از متهم و وضعیت دستگیری وی اشاره کرده و اظهار داشت: در بازرسی از وسایل متهم، مقادیر بسیاری انواع ایران‌چک کشف و ضبط شده است. متهم که قصد ضربه به نظام اقتصادی کشور را داشت با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

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