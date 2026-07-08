به گزارش ایلنا، ایوب شریفی افزود: حادثه آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده عبدالرزاق شهرستان سقز که حدود 2 هکتار از مراتع و پوشش گیاهی منطقه را دربر گرفت، با اقدام سریع نیروهای عملیاتی از گسترش بیشتر حریق جلوگیری شد و از وارد آمدن خسارات گسترده به زیستگاه‌های طبیعی و حیات‌وحش منطقه جلوگیری به عمل آمد.

وی از تلاش محیط‌بانان و مشارکت مسئولانه مردم محلی قدردانی کرده و ادامه داد: حفاظت از طبیعت، مسئولیتی همگانی است و همراهی شهروندان در مهار این آتش‌سوزی نقش مهمی در جلوگیری از خسارات بیشتر داشت. از شهروندان تقاضا می‌شود نکات ایمنی را رعایت کرده و از بروز آتش‌سوزی در طبیعت، جلوگیری کنند.

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