ادامه فعالیت سامانه ناپایدار در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با گذر امواج کم و بیش ناپایدار از آسمان گیلان، بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد و مه آلودگی هوا به تناوب تا فردا در استان ادامه دارد.

وی از استقرار جوی غالبا پایدار در آسمان گیلان همراه با افزایش دمای ۲ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا از جمعه تا اواسط هفته آینده خبر داد و افزود: هوای استان در این مدت گرم و شرجی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته، لوشان با ۳۴ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۱۲ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۵ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۸۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب و جمعه با حداکثر ارتفاع موج ۴۰ سانتی متر، مناسب است.

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