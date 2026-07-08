ادامه فعالیت سامانه ناپایدار در گیلان
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد به تناوب تا فردا در استان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با گذر امواج کم و بیش ناپایدار از آسمان گیلان، بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد و مه آلودگی هوا به تناوب تا فردا در استان ادامه دارد.
وی از استقرار جوی غالبا پایدار در آسمان گیلان همراه با افزایش دمای ۲ تا ۵ درجهای دمای هوا از جمعه تا اواسط هفته آینده خبر داد و افزود: هوای استان در این مدت گرم و شرجی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته، لوشان با ۳۴ درجه دما و خنکترین منطقه، اسب وونی تالش با ۱۲ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۵ درصد است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۸۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیتهای دریانوردی نامناسب و جمعه با حداکثر ارتفاع موج ۴۰ سانتی متر، مناسب است.