به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۹۳ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود.

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