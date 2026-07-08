قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با نوسان قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۹۳ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان معامله میشود.