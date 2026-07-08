به گزارش ایلنا، کریم مجرب اظهار کرد: تمامی آمار، رتبه‌ها و شاخص‌های ارائه‌شده بر اساس مستندات رسمی، سامانه‌های آماری، گزارش‌های ارزیابی و شاخص‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه تدوین شده و مبنای ارزیابی عملکرد نیز همین شاخص‌های رسمی است.

وی با بیان اینکه معتبرترین معیار برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، آمارهای مستند و نتایج قابل اندازه‌گیری است، افزود: بررسی شاخص‌های عملکردی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس نشان می‌دهد استان در حوزه‌هایی همچون توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال، رونق معادن، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه تجارت خارجی، هوشمندسازی خدمات و ارتقای نظام نظارت بر بازار، جایگاه خود را در سطح کشور ارتقا داده است.

مجرب با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری و نیروی انسانی متخصص استان تصریح کرد: تمرکز بر رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین، تعامل با بخش خصوصی و تکمیل زنجیره‌های ارزش، از مهم‌ترین رویکردهایی بوده که زمینه بهبود شاخص‌های عملکردی فارس را فراهم کرده است.

جهش سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد اشتغال

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به عملکرد بخش صنعت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۴۴۳ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادر شده که با سرمایه‌گذاری حدود ۳۸ همت، زمینه اشتغال مستقیم ۱۴ هزار و ۲۷۳ نفر را فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس آمار وزارت صمت، فارس از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری رتبه پنجم، از نظر میزان سرمایه‌گذاری رتبه نهم و از نظر اشتغال رتبه هشتم کشور را کسب کرده است. همچنین فعالیت بیش از چهار هزار و ۸۵۴ واحد صنعتی، جایگاه فارس را به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید کشور تثبیت کرده است.

مجرب ادامه داد: در حوزه جوازهای تأسیس نیز طی این مدت یک‌هزار و ۳۱۷ جواز صادر شده که پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۵ همت و ایجاد ۳۴ هزار و ۲۹۴ فرصت شغلی را در بر دارد.

وی خاطرنشان کرد: فارس در این بخش رتبه نخست کشور از نظر تعداد جوازهای تأسیس، رتبه ششم از نظر حجم سرمایه‌گذاری و رتبه دوم از نظر اشتغال پیش‌بینی‌شده را به دست آورده که بیانگر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

تدوین نقشه راه توسعه متوازن استان

مجرب تدوین سند راهبرد توسعه صنعت، معدن و تجارت استان با رویکرد آمایش سرزمین و به تفکیک ۳۷ شهرستان را از اقدامات شاخص این دوره عنوان کرد و گفت: این سند با شناسایی مزیت‌های نسبی هر منطقه، مسیر توسعه متوازن استان را ترسیم کرده است.

وی افزود: تعریف ۲۴ فرصت سرمایه‌گذاری در قالب «مجوزهای بی‌نام»، تشکیل اتاق‌های فکر تخصصی با حضور بخش خصوصی، ایجاد شورای هم‌خانواده صنعت، معدن و تجارت و تدوین نقشه راه زنجیره‌های ارزش اقتصادی استان، از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

مدیرکل صمت فارس اظهار کرد: این سند به دلیل جامعیت و رویکرد کارشناسی، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان الگوی سایر استان‌ها معرفی شده و همچنین ۱۰ مطالعه پیش‌امکان‌سنجی برای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره‌های ارزش با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان انجام شده است.

وی با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: فارس در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه نخست کشور در حوزه صنعت شده و همچنین توانسته صددرصد اعتبارات تخصیصی بند «الف» تبصره ۱۸ را جذب کند که بیانگر ظرفیت مناسب استان در هدایت منابع مالی به سمت تولید است.

توسعه بخش معدن با رویکرد ارزش‌آفرینی

مجرب با بیان اینکه فارس همچنان یکی از استان‌های راهبردی کشور در بخش معدن به شمار می‌رود، گفت: طی این مدت ۲۰ پروانه اکتشاف، ۱۸ گواهینامه کشف، ۴۱ مجوز برداشت و ۲۵ پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده است.

وی توسعه صنایع فرآوری، جذب سرمایه‌گذاران، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی را از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی در این بخش عنوان کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: تعداد واحدهای فاقد پروانه کسب از ۳۴ هزار واحد به ۲۱ هزار واحد کاهش یافته که بیانگر کاهش ۳۸ درصدی این واحدها است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۴۶ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۱۲ هزار و ۳۷۰ پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مجرب کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی شاخص‌های کلان بازرسی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین کسب رتبه برتر کشوری در حوزه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا را از دیگر دستاوردهای استان برشمرد و گفت: این اقدامات به افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای نظارت بر بازار، کاهش بروکراسی و تسهیل سرمایه‌گذاری کمک کرده است.

تراز تجاری فارس مثبت شد

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی گفت: برگزاری نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»، اعزام هیئت تجاری و اقتصادی استان به ازبکستان به ریاست استاندار فارس، پذیرش هیئت‌های تجاری از عراق و عمان و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف، بخشی از برنامه‌های توسعه صادرات استان بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس افزود: بر اساس آمار منشأ تولید، صادرات استان در سال ۱۴۰۴ به دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری فارس نیز مثبت شده که بیانگر تقویت جایگاه استان در تجارت خارجی کشور است.

مجرب با بیان اینکه شاخص‌های رسمی، تصویری روشن از روند توسعه صنعت، معدن و تجارت فارس ارائه می‌دهد، گفت: علاوه بر رشد شاخص‌های کمی، استان در حوزه برنامه‌ریزی، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های تولید، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت اداری و تعامل مؤثر با بخش خصوصی نیز عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی تأکید کرد: تداوم این رویکرد، همراه با ثبات سیاست‌گذاری، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند جایگاه اقتصادی فارس را بیش از پیش ارتقا داده و سهم استان را در تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات کشور افزایش دهد.

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