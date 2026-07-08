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یک مقام مسئول خبر داد؛

غرق شدن یک زن ۲۵ ساله در سد ایوشان خرم آباد

غرق شدن یک زن ۲۵ ساله در سد ایوشان خرم آباد
کد خبر : 1810356
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مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد از غرق شدن یک زن ۲۵ ساله در سد ایوشان خبر داد و گفت: در پی وقوع این حادثه تیم غواصی این سازمان پیکر فرد غرق شده را تفحص و از آب خارج کرد.

به گزارش ایلنا، سید ابوذر موسوی روز چهارشنبه هفدهم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این زن ۲۵ساله بر اثر بی‌احتیاطی و ناآشنایی با فنون شنا در سد ایوشان غرق شده بود. 

وی افزود: پس از دریافت درخواست کمک برای جست‌وجوی فرد غرق‌شده، تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی به همراه معاون عملیات سازمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام، عملیات جست‌وجو در عمق حدود ۱۲ متری آب انجام، پیکر فرد کشف و از آب خارج شد. 

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد از شهروندان خواست هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در سدها، دریاچه‌ها، آبگیرها و رودخانه‌ها به دلیل خطرات ناشی از عمق، جریان آب و شرایط نامناسب بستر این منابع آبی خودداری کنند.

 

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