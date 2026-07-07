به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه بررسی مسائل تیم‌های ورزشی استان با تأکید بر اینکه ورزش حرفه‌ای یکی از عوامل مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی است، گفت: هدف اصلی ما از حمایت از تیم‌های ورزشی، ایجاد شور، امید و نشاط در جامعه است و مردم برای ما مهم‌تر از نام یک باشگاه هستند.

وی افزود: سال گذشته حمایت‌های خوبی از ورزش حرفه‌ای استان انجام شد و هرچند درباره این حمایت‌ها حاشیه‌هایی ایجاد شد، اما این مسائل باعث تغییر رویکرد استان نخواهد شد و حمایت از تیم‌های ملی و حرفه‌ای قزوین در چارچوب امکانات موجود ادامه می‌یابد.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: حضور تیم‌های ورزشی در رقابت‌های ملی علاوه بر ایجاد همبستگی اجتماعی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان است و از همین‌رو استان همچنان از ورزش حرفه‌ای به عنوان یکی از ابزارهای تقویت سرمایه اجتماعی حمایت خواهد کرد.

نوذری با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه‌های ورزشی استان اضافه کرد: تیم‌های ورزشی قزوین متعلق به مردم هستند و نباید از استان خارج شوند، اگر مالکی توان ادامه تیمداری را ندارد و قصد واگذاری تیم را دارد، این واگذاری باید به سرمایه‌گذاران داخل استان انجام شود.

وی با اشاره به جایگاه تیم شمس‌آذر ادامه داد: این تیم امروز فارغ از نام باشگاه، به یکی از نمادهای ورزشی قزوین تبدیل شده و حضور آن در لیگ برتر، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی است؛ قزوین یکی از معدود استان‌های دارای تیم در لیگ برتر فوتبال است و باید از این ظرفیت به‌خوبی صیانت شود.

استاندار قزوین بیان کرد: پیش از این نیز اجازه خروج تیم شمس‌آذر و تیم فوتسال کراپ از استان داده نشد و درباره تیم فوتسال پردیس نیز همین سیاست دنبال می‌شود، اگر قرار بر فروش این تیم باشد، باید به صنایع یا سرمایه‌گذاران داخل استان واگذار شود و خروج آن از قزوین پذیرفتنی نیست.

نوذری با تأکید بر نقش صنایع در توسعه ورزش استان گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین باید با شناسایی صنایع توانمند زمینه ورود آن‌ها به حمایت از تیم‌های ورزشی را فراهم کند تا این سرمایه‌های اجتماعی در قزوین حفظ شوند.

انتهای پیام/