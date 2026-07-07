کشف اموال باستانی و سکه های تاریخی در فیروزآباد

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی درباره جزئیات این خبر بیان کرد: براساس اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی در منزلی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان اقدام به نگهداری اموال باستانی می‌نماید، که بلافاصله ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

مزارعی تصریح کرد: در جریان این عملیات ماموران موفق شدند در بازرسی از آن منزل 2 قطعه سنگ قدیمی و 21 عدد سکه تاریخی مسی و اسلامی "فلوس" که دارای ارزش از نظر تاریخی و فرهنگی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه متهم در زمان انجام عملیات و بازرسی در منزل حضور نداشت و تلاش در جهت دستگیری وی در دستور کار می‌باشد، تصریح کرد: اموال و اشیاء کشف شده جهت بررسی های تخصصی و حفظ اصالت ،به اداره میراث فرهنگی تحویل شد.

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