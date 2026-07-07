پایان برداشت گندم در فسا با تولید ۴۳ هزار تن محصول

به گزارش ایلنا، سعید شیروانی‌دوست گفت: عملیات برداشت گندم از اراضی این شهرستان که از اوایل خردادماه آغاز شده بود، تا اوایل تیرماه به طور کامل به اتمام رسید.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری افزود: گندم‌کاران فسا امسال در سطحی معادل ۱۰ هزار و ۸۶ هکتار به کشت این محصول پرداخته بودند که در نهایت ۴۳ هزار تن گندم از این اراضی برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا در خصوص روند تحویل محصول به مراکز خرید بیان کرد: جهت رفاه حال کشاورزان ، ۳ مرکز خرید شامل تعاونی روستایی امیرکبیر، تعاونی روستایی دوگان، تعاونی روستایی ششده و یک مرکز خرید کارخانه آرد فسا، کار خرید تضمینی گندم را در طول فصل برداشت بر عهده داشتند.

شیروانی‌دوست در پایان با قدردانی از تعامل کشاورزان و دست‌اندرکاران این فصل زراعی، تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی بر این بوده است تا با نظارت مستمر بر فرآیند برداشت و خرید، دغدغه‌های گندم‌کاران به حداقل برسد و محصول تولیدی آن‌ها با شرایط مطلوب تحویل مراکز خرید شود.

انتهای پیام/