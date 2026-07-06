به گزارش ایلنا، حمید کشکولی با اعلام این خبر تصریح کرد: این تصمیم با هدف تسهیل در تردد زائران آیین وداع با «قائد شهید امت» و فراهم‌سازی زمینه حضور هم‌استانی‌ها و کارکنان دولت در مراسم سوگواری رهبر شهید انقلاب و دیدار با خانواده ایشان در شهر مقدس قم اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی-درمانی و بیمارستان‌ها مشمول این تعطیلی نبوده و به ارائه خدمات خود طبق روال ادامه خواهند داد.

در خصوص نحوه فعالیت بانک‌های استان در این روز نیز مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، پس از رایزنی با استانداری، تصمیم نهایی را در قالب «شیفت کشیک» اعلام نماید.

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