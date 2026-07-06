سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: از ساعت ۲۱ امشب، محور کندوان از مسیر جنوب به شمال مسدود خواهد شد.

وی افزود: همچنین از حدود ساعت ۲۳، طرح یک‌طرفه شدن محور کندوان از شمال به جنوب با هدف تسهیل در تخلیه ترافیک سنگین و روان‌سازی تردد خودروهای بازگشتی به سمت تهران به اجرا درخواهد آمد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کرده و با مأموران پلیس راه همکاری کنند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/