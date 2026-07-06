خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انسداد محور کندوان از ساعت ۲۱؛ اجرای طرح یک‌طرفه به سمت تهران از ساعت ۲۳

انسداد محور کندوان از ساعت ۲۱؛ اجرای طرح یک‌طرفه به سمت تهران از ساعت ۲۳
کد خبر : 1809710
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور کندوان از جنوب به شمال از ساعت ۲۱ امشب خبر داد و گفت: طرح یک‌طرفه این محور از شمال به جنوب نیز از حدود ساعت ۲۳ با هدف تخلیه بار ترافیکی و تسهیل بازگشت خودروها به سمت تهران اجرا می‌شود

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: از ساعت ۲۱ امشب، محور کندوان از مسیر جنوب به شمال مسدود خواهد شد.

وی افزود: همچنین از حدود ساعت ۲۳، طرح یک‌طرفه شدن محور کندوان از شمال به جنوب با هدف تسهیل در تخلیه ترافیک سنگین و روان‌سازی تردد خودروهای بازگشتی به سمت تهران به اجرا درخواهد آمد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کرده و با مأموران پلیس راه همکاری کنند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی