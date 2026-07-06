انسداد محور کندوان از ساعت ۲۱؛ اجرای طرح یکطرفه به سمت تهران از ساعت ۲۳
رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور کندوان از جنوب به شمال از ساعت ۲۱ امشب خبر داد و گفت: طرح یکطرفه این محور از شمال به جنوب نیز از حدود ساعت ۲۳ با هدف تخلیه بار ترافیکی و تسهیل بازگشت خودروها به سمت تهران اجرا میشود
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: از ساعت ۲۱ امشب، محور کندوان از مسیر جنوب به شمال مسدود خواهد شد.
وی افزود: همچنین از حدود ساعت ۲۳، طرح یکطرفه شدن محور کندوان از شمال به جنوب با هدف تسهیل در تخلیه ترافیک سنگین و روانسازی تردد خودروهای بازگشتی به سمت تهران به اجرا درخواهد آمد.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کرده و با مأموران پلیس راه همکاری کنند.
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