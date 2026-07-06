استاندار خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان مازندران در روز سهشنبه 16 تیر ماه
استاندار مازندران گفت: برای تسهیل تردد زائران در مسیر بازگشت از آیین با شکوه تشییع رهبر شهید ایران فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، مؤسسات دولتی و مراکز آموزشی این استان به استثنای بانکها و دستگاههای خدماترسان در روز سهشنبه 16 تیر ماه تعطیل اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی افزود: این تصمیمات با توجه به حجم گسترده حضور شهروندان استان مازندران در مراسم تشییع رهبر شهید ایران و به منظور رفاه حال هموطنان عزیز برای بازگشت به شهرهای خود و همچنین تسهیل در حضور سایر شهروندان در مراسم پیشرو، اتخاذ شده است.
وی بر ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی به شهروندان تأکید کرده و ادامه داد: بهرغم تعطیلی دستگاههای اجرایی، ادارات، مؤسسات دولتی و مراکز آموزشی در استان مازندران، بانکها و دستگاههای خدماترسان این استان طبق روال معمول فعال بوده و به ارائه خدمات ضروری خود ادامه خواهند داد.