به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی افزود: این تصمیمات با توجه به حجم گسترده حضور شهروندان استان مازندران در مراسم تشییع رهبر شهید ایران و به منظور رفاه حال هم‌وطنان عزیز برای بازگشت به شهرهای خود و همچنین تسهیل در حضور سایر شهروندان در مراسم‌ پیش‌رو، اتخاذ شده است.

وی بر ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی به شهروندان تأکید کرده و ادامه داد: به‌رغم تعطیلی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، مؤسسات دولتی و مراکز آموزشی در استان مازندران، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان این استان طبق روال معمول فعال بوده و به ارائه خدمات ضروری خود ادامه خواهند داد.

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