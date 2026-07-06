معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان سمنان در روزهای 16 و 17 تیر ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: به منظور تسهیل حضور شهروندان در آیین بدرقه آقای شهید ایران، فعالیت کاری دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و مؤسسههای دولتی این استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه 16 و 17 تیر ماه سال جاری تعطیل اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، رضا عبدالهزاده افزود: با توجه به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در شهرهای قم و مشهد و به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم برای حضور پرشور شهروندان استان سمنان در این مراسم و همچنین با توجه به گستردگی تردد زائران از محورهای مواصلاتی استان در روزهای آتی اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: خدمات ضروری و عمومی بدون وقفه در استان سمنان ادامه دارد. بنابراین واحدهای کشیک دستگاههای اجرایی و بانکها، مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتشنشانی، نیروهای امنیتی و انتظامی و واحدهای عملیاتی خدماترسان از این تعطیلی مستثنی هستند و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه میدهند.