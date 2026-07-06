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ادامه غبارآلودی هوای اصفهان تا هفته‌ آینده

ادامه غبارآلودی هوای اصفهان تا هفته‌ آینده
کد خبر : 1809668
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کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: غبار آلودی هوا در مناطق مرکزی و شرقی تا شنبه ۲۰ تیر ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الله علی عسکریان اظهار کرد: هوای استان از امروز تا شنبه هفته آینده صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: در مناطق مرکزی و شرقی استان طی این مدت گاهی خیزش گردوخاک مورد انتظار است و در نتیجه هوا غبار آلود خواهد بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه افزایش می یابد، افزود: چوپانان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته علی‌عسکریان، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز ۳۹ درجه و حداقل دمای آن طی بامداد فردا ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر است.

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