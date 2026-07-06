به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این تصمیم اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های مکرر و سیل خروشان مطالبات مردمی در شمال استان اصفهان، به‌ویژه اهالی ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل برای حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک رهبر شهید در قم و همچنین در پی مکاتبات فرمانداران این۲ شهرستان مبنی بر ضرورت تسهیل حضور مردم در این مراسم ملی و جهانی، استانداری اصفهان با تعطیلی رسمی ادارات، بانک‌ها و مراکز آموزشی این ۲ شهرستان در روز سه‌شنبه موافقت کرد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام نمادی از پیوند عمیق مردم این استان با آرمان‌های شهداست، افزود: حضور پرشور مردم در این آیین باشکوه، نشان‌دهنده بصیرت و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی است و وظیفه ما فراهم‌سازی بستر این مشارکت حداکثری بود.

جمالی نژاد همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این دو شهرستان در مسیر مواصلاتی به استان قم، تصریح کرد: در همین راستا، تمامی نیروهای امدادی، خدماتی، اورژانس و مدیریت بحران در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند تا ضمن خدمت‌رسانی به هموطنان، امنیت و نظم مسیرهای تردد زائران را تأمین کنند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در ورودی‌ها و مسیرهای منتهی به قم در این دو شهرستان برپا شده‌اند تا با تمام ظرفیت، پذیرای زائران و عاشقان این شهید عزیز از اقصی نقاط کشور باشند و صحنه‌ای از همدلی و میزبانی شایسته مردم شریف اصفهان را به نمایش بگذارند.

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