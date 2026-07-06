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در جاده داراب رخ داد؛

۳ مصدوم و یک فوتی بر اثر تصادف سواری لاماری و موتورسیکلت

۳ مصدوم و یک فوتی بر اثر تصادف سواری لاماری و موتورسیکلت
کد خبر : 1809571
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رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب از وقوع یک سانحه رانندگی در محور داراب–بندرعباس خبر داد که بر اثر آن یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، محمود حیدری، اظهار کرد: ساعت ۲۳:۵۵ یکشنبه ۱۴ تیرماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری لاماری با یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر ۱۰۰ محور داراب–بندرعباس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

حیدری با بیان اینکه این سانحه یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت، گفت: در این حادثه یک مرد جان خود را از دست داد و سه نفر شامل دو مرد و یک زن مصدوم شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب ادامه داد: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را با آمبولانس هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل کردند. پیکر فرد جان‌باخته نیز پس از انجام اقدامات لازم، به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

 

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