سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان فارس:
تکمیل پروژههای نیمهتمام باید بر تعریف طرحهای جدید مقدم باشد
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان فارس با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی تکمیل پروژههای نیمهتمام باید بر تعریف طرحهای جدید مقدم باشد، گفت: برخی پروژههای ورزشی سالهاست نیمهتمام ماندهاند و انتظار مردم برای بهرهبرداری از آنها باید هرچه سریعتر پاسخ داده شود.
به گزارش ایلنا، عبدالمجید دوراندیش امروز دوشنبه ۱۵ تیر در نشست با مسئولان شهرستان جهرم که پس از بازدید از مجموعههای ورزشی این شهرستان در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام در اولویت برنامههای ادارهکل ورزش و جوانان فارس قرار دارد و باید پس از بهرهبرداری از این اماکن، به فکر احداث پروژههای جدید باشیم.
وی افزود: برخی از این پروژهها سالهاست نیمهتمام ماندهاند و این موضوع انتظاراتی را در میان مردم ایجاد کرده است؛ از این رو باید با تمرکز بر تکمیل آنها، زمینه بهرهمندی شهروندان از زیرساختهای ورزشی فراهم شود.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان فارس با مقایسه وضعیت زیرساختهای ورزشی جهرم با سایر شهرستانهای استان، گفت: با تلاشهای رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، وضعیت توسعه زیرساختهای ورزشی این شهرستان مطلوب ارزیابی میشود و روند توسعه نیز ادامه خواهد داشت.
دوراندیش با اشاره به پروژههای ماده ۲۷ اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این سفر، پیگیری مشکلات مشارکت بخش خصوصی در توسعه اماکن ورزشی در قالب ماده ۲۷ بود که در همین راستا جلسهای تخصصی برگزار شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیریهای انجامشده، موانع موجود در این زمینه هرچه سریعتر برطرف شود و افزود: از سرمایهگذاران و خیرینی که در شرایط دشوار اقتصادی برای توسعه زیرساختهای ورزشی پای کار آمدهاند، قدردانی میکنیم.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان فارس در ادامه، جهرم را یکی از فعالترین شهرستانهای استان در حوزه ورزش دانست و گفت: این شهرستان با برخورداری از بیش از ۴۹ هیأت ورزشی، نزدیک به ۲۰ سازمان مردمنهاد، بیش از ۱۴۳ باشگاه ورزشی خصوصی و ۸۳ مکان ورزشی دولتی، از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه ورزش برخوردار است.
وی، این ظرفیت را نشاندهنده بستر مناسب برای پیشرفت ورزش در جهرم دانست و اظهار کرد: این شهرستان از نیروهای متخصص، ورزشکاران توانمند و باانگیزهای در رشتههای مختلف ورزشی برخوردار است.
دوراندیش در پایان گفت: با همدلی و همفکری میان مسئولان، ورزشکاران و فعالان این حوزه میتوان مشکلات موجود را برطرف کرد و از ظرفیتهای جهرم برای شکوفایی هرچه بیشتر ورزش استان بهره گرفت.