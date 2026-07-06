رهبر شهید انقلاب اسلامی یک انقلابی مصلح بود

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب(قدس سره) در جمع کارکنان دولت، کارگزاران نظام و اقشار مختلف مردم در حرم شاهچراغ (ع) شجاعت را ارکان بنیادین شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: باور عمیق به توحید است که انسان را همچون «جبلی راسخ»، استوار و نترس در برابر چالش‌ها نگه می‌دارد.

وی همچنین به شرط «کفایت» در رهبری اشاره کرد و گفت: شناخت قواعد حکمرانی و تدبیر امور برای اداره جامعه اسلامی، در کنار صفات ذکر شده در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، تنها بخشی از جامعیت شخصیتی رهبر شهید بود که ویژگی‌های ایشان را به مراتب فراتر از چارچوب‌های قانونی و اداری می‌برد.

استاندار فارس با بازخوانی مقطع حساس جانشینی پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) در خرداد ۶۸، یادآور شد در آن شرایط طوفانی که کشور تحت تأثیر تبعات سنگین جنگ و عدم تثبیت مرزها بود، انتخاب شخصیتی که بتواند امت اسلامی را رهبری کند، مأموریتی دشوار بود.

امیری با اشاره به فروتنی و تواضع قائد شهید که در ابتدا با قاطعیت جانشینی خود را رد کردند، تأکید کرد: این بزرگواری و فروتنی، از همان ابتدای مسیر رهبری ایشان، الگویی برای تمام جامعه بود.

وی همچنین به ضرورت معرفی و بازشناسی سیره و سلوک رهبر شهید برای نسل جوان اشاره و خاطرنشان کرد: در استان فارس که کانون اندیشمندان، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مطرح است، باید از طریق پژوهش‌های جامع، سرمایه‌های شخصیتی و اندیشه‌های ایشان را معرفی کرد تا این میراث ارزشمند برای نسل جدید تبیین شود.

نماینده عالی دولت در استان در تحلیل دستاوردهای راهبردی رهبر شهید، ایشان را معمار دکترین دفاعی کشور دانست و تصریح کرد: اگر هوشیاری و دوراندیشی ایشان در جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان نبود، کشور با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌شد.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: ضربه زدن به رادارها و پایگاه‌های دشمن آمریکایی_صهیونیستی در منطقه در همان ساعات اولیه تجاوز دشمن-که پیش از آن کسی جرات انجام آن را نداشت- نتیجه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح است که نه تنها عزت ملی ایران را در جهان تثبیت کرد، بلکه عامل ایجاد حس غرور در ایرانیان سراسر جهان شد.

امیری همچنین با تبیین رویکرد «الطریق الوسطی» یا میانه‌روی در مشی سیاسی رهبر شهید، ایشان را یک انقلابی مصلح توصیف کرد که با تکیه بر وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب، افراط‌گرایی و تفرقه را به شدت محکوم کردند.

امیری در تبیین جامعیت فرهنگی رهبر شهید انقلاب افزود: حمایت‌های راهبردی رهبر شهید از هنر، ادبیات و سینما باعث شد تا ایران در این زمینه به تولید آثار فاخر و اثرگذار دست یابد.

استاندار فارس سیره فردی رهبر شهید را الگویی از اعتقاد به توحید، صبوری و ساده‌زیستی دانست و تأکید کرد: زهد و قناعت ایشان و خانواده‌شان، حتی در اوج قدرت، حقیقتی انکارناپذیر بود که با وجود تمام امپراتوری تبلیغاتی گسترده دشمن در دنیا، هیچ‌یک از آنان نتوانستند کوچک‌ترین نقطه‌ضعفی درباره رهبر شهید و خانواده ایشان پیدا کرده یا مطرح کنند.

وی این سیره فردی را حاصل هفتاد سال مجاهدت و اعتقاد راسخ دانست و در نهایت، شهادت ایشان در ماه مبارک رمضان، در حالی که با زبان روزه به ذکر قرآن مشغول بودند را بهین‌ترین پایان‌بندی برای مسیری دانست که به شهادت در راه خدا ختم شد تا الگویی جامع از زیست مؤمنانه و مدیریتی برای تمام جهان اسلام به جای بگذارد.

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