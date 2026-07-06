رئیس اورژانس استان مازندران خبر داد:
6 مصدوم بدحال دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی بابلکنار
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو با یک دستگاه خودروی وانتنیسان در محور مواصلاتی بابلکنار 6 مصدوم بدحال برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی به تشریح جزئیات این سانحه پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو با یک دستگاه خودروی وانتنیسان در محور مواصلاتی بابلکنار، به مرکز ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گزارش شد.
وی به اعزام نیروهای اورژانس اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله سرعت تکنسینهای اورژانس پیشبیمارستانی پایگاههای ریگچشمه و سیدکلا به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. تکنسینهای امدادی اورژانس در کمترین زمان ممکن در صحنه حاضر شده و سپس اقدامات اولیه درمانی را آغاز کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اظهار داشت: بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه رانندگی متأسفانه 6 مصدوم برجای گذاشته است که این مصدومان شامل یک زن 18 ساله، 3 زن 38 ساله، یک زن 47 ساله و یک کودک 5 ساله هستند.
لعلی تصریح کرد: مصدومان این حادثه که دچار آسیبدیدگیهای شدید از جمله مولتیتروما (آسیب به چند ارگان بدن) و هدتروما (ضربه به سر) شده بودند، پس از دریافت خدمات اورژانسی و پایدارسازی وضعیت اولیه، جهت ادامه روند درمان توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.