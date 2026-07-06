خوزستان، همقدم با ولایت؛ اعزام کاروانهای مردمی برای بدرقه رهبر شهید
همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، مردم ولایتمدار خوزستان از شهرها و روستاهای مختلف استان با سازماندهی کاروانهای مردمی، راهی محل برگزاری این آیین باشکوه در تهران شدند تا بار دیگر با حضوری پرشور، وفاداری خود به آرمانهای انقلاب و شهیدان را به نمایش بگذارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، از روز گذشته تا نخستین ساعات بامداد امروز، کاروانهای مردمی از نقاط مختلف خوزستان، از اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، شوش، بهبهان، ماهشهر، اندیمشک، ایذه و دیگر شهرهای استان، مسیر خود را برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید آغاز کردند.
پیر و جوان، زن و مرد، خانوادههای شهدا، ایثارگران، دانشجویان، کارگران، عشایر و اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچمهای ایران و تصاویر شهید، در فضایی آمیخته با اندوه، حماسه و همبستگی، راهی این مراسم شدند تا در بدرقه یکی از برجستهترین چهرههای تاریخ انقلاب اسلامی سهیم باشند.
مسئولان استانی با همکاری دستگاههای اجرایی، ناوگان حملونقل و نهادهای خدماتی، تمهیدات لازم را برای اعزام کاروانها فراهم کردند تا زائران بتوانند با آرامش و نظم در این مراسم حضور یابند.
حاضران در گفتوگوهای خود، حضور در این آیین را ادای دین به مجاهدتها و سالها رهبری و خدمت رهبر شهید عنوان کردند و تأکید داشتند که راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی با حضور و همراهی مردم ادامه خواهد یافت.
اعزام گسترده مردم خوزستان به مراسم تشییع، بار دیگر جلوهای از پیوند عمیق این استان با ارزشهای انقلاب، فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه همبستگی ملی را به نمایش گذاشت؛ حضوری که روایتگر وفاداری مردمی است که همواره در بزنگاههای تاریخی، نقشآفرین و پیشگام بودهاند.
بر اساس اعلام معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، تا کنون ۶۲ هزار نفر از مردم استان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید ثبت نام کردند.
فرماندار اهواز نیز درباره فرآیند ثبتنام و خدمات پشتیبانی گفت: ثبتنام شرکتکنندگان از طریق مساجد، پایگاههای بسیج و گروههای جهادی صورت گرفت، همچنین هماهنگیهای لازم برای تدارکات تغذیه و اسکان در مناطق ۲۰ و ۱۵ شهرداری تهران انجام شده و شهرداری کلانشهر اهواز نیز به عنوان معین شهرداری تهران در این حوزه همکاری میکند.