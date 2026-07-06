فعالیت مرزهای پرویزخان و خسروی در روز تشییع رهبر شهید بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، ،طبق اعلام گمرکات پرویزخان و خسروی همزمان با تعطیلات رسمی کشور به مناسبت آیین تشییع رهبر شهید، فعالیت‌های تجاری، صادرات، تردد مسافری و کاپوتاژ خودرو در این ۲ مرز رسمی شهرستان قصرشیرین در غرب کرمانشاه بدون هیچ‌گونه وقفه و مطابق روال عادی ادامه دارد و تمامی خدمات گمرکی به تجار، رانندگان و مسافران و زائران ارائه می‌شود.

مدیر گمرک خسروی نیز با تسلیت شهادت رهبر، اعلام کرد: مرز رسمی خسروی در ایام تعطیلات رسمی کشور به مناسبت آیین تشییع رهبر شهید فعال است و فعالیت‌های تجاری، صادراتی، تردد مسافری و ورود و خروج موقت خودروهای سواری زائران عتبات عالیات بدون وقفه ادامه دارد.

«داریوش صادقی» افزود: صادرکنندگان، بازرگانان و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی می‌توانند همانند روزهای عادی از ظرفیت مرز خسروی برای انجام مبادلات تجاری استفاده کنند و هیچ‌گونه محدودیتی در ارائه خدمات گمرکی وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش متقاضیان خروج از کشور همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید در شهرهای نجف و کربلا و همچنین نزدیک شدن به اربعین حسینی اظهار کرد: کارکنان گمرک خسروی به‌صورت شبانه‌روزی برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای همراه مسافر و ارائه خدمات به زائران در مرز مستقر هستند.

صادقی تاکید کرد: با توجه به زیرساخت‌های مناسب مرز خسروی، تردد خودروهای سواری ایرانی و عراقی در قالب گذر موقت (کاپوتاژ) به‌صورت روان و بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز خسروی در تردد زائران عتبات عالیات گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از این مرز تردد کردند و تشریفات گمرکی کالاهای همراه آنان نیز در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

مدیر گمرک خسروی افزود: هم‌اکنون روزانه بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ دستگاه کامیون از مرز خسروی خارج می‌شود و مهم‌ترین کالاهای صادراتی شامل میلگرد، انواع تره‌بار، شیر خشک، مصالح ساختمانی و کاشی است.

گمرک شوشمی در شهرستان پاوه نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد فردا دوشنبه ۱۵ تیر، به مناسبت تشییع پیکر رهبر شهید، فعالیت‌های تجاری و کاپیتاژ خودرو در این مرز متوقف می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی گمرک شوشمی، فردا دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، تمامی امور تجاری و کاپیتاژ خودرو در مرز شوشمی تعطیل است.

در این اطلاعیه آمده که لازم به ذکر است که تردد مسافران در پایانه مسافربری شوشمی همچنان با روال عادی انجام خواهد شد و این تعطیلی تنها شامل بخش‌های تجاری و خودرویی است.

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