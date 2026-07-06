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دو محیط‌بان پارک ملی کرخه در درگیری با متخلفان شکار غیرمجاز مصدوم شدند

دو محیط‌بان پارک ملی کرخه در درگیری با متخلفان شکار غیرمجاز مصدوم شدند
کد خبر : 1809441
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درگیری مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه با متخلفان شکار غیرمجاز، به مصدومیت دو محیط‌بان و دستگیری دو متهم منجر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه روز دوشنبه در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور افرادی مشکوک در حاشیه جاده منتهی به یکی از امامزاده‌های واقع در محدوده تحت مدیریت این پارک، برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، متخلفان با مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند و در جریان تعقیب، با ایجاد رعب و تهدید، تلاش داشتند مانع انجام مأموریت قانونی نیروهای یگان حفاظت شوند.

دو محیط‌بان پارک ملی کرخه در درگیری با متخلفان شکار غیرمجاز مصدوم شدند

مأموران با انسداد مسیر، خودروی متخلفان را متوقف کردند اما یکی از سرنشینان به همراه بخشی از ادوات از محل متواری شد.

در ادامه، دو نفر از متخلفان با مقاومت فیزیکی، توهین و ضرب و جرح مأموران یگان حفاظت، آنان را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه یکی از محیط‌بانان از ناحیه صورت دچار جراحت و خونریزی شد و پس از انتقال توسط اورژانس برای درمان در مرکز درمانی بستری شد. مأمور دیگر نیز در این درگیری مصدوم شد.

نیروهای یگان حفاظت با وجود صدمات وارده تا زمان حضور مأموران انتظامی و تکمیل اقدامات قانونی در محل باقی ماندند.

در پایان این عملیات، دو نفر از متخلفان دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری فرد متواری ادامه دارد.

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