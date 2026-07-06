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واژگونی مینی‌بوس در جاده خاتون مهاباد/ ۲۱ نفر مصدوم شدند

واژگونی مینی‌بوس در جاده خاتون مهاباد/ ۲۱ نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1809423
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان‌غربی از واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده خاتون مهاباد خبر داد و گفت: در این حادثه ۲۱ نفر مصدوم شدند که با اعزام ۷ دستگاه آمبولانس و انجام اقدامات اولیه درمانی، همگی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده، اظهار کرد: ساعت ۵:۱۵ صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده خاتون مهاباد به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای سرنشینان، ۷ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله عملیات امدادرسانی و درمان مصدومان را آغاز کردند.

رضازاده با بیان اینکه در این حادثه ۲۱ نفر مصدوم شدند، تصریح کرد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشت.

رئیس اورژانس استان در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، از رانندگان به‌ویژه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.

 

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