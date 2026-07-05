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معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی در روز 17 تیر ماه

تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی در روز 17 تیر ماه
کد خبر : 1809181
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی به تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه اشاره کرده و گفت: فعالیت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و نهادهای دولتی این استان روز چهارشنبه 17 تیرماه تعطیل خواهد بود.

به گزارش ایلنا، حسین فرجی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این تصمیم با تأکید استاندار خراسان شمالی و با هدف تسهیل در رفت‌وآمد و فراهم شدن امکان حضور گسترده شهروندان در آیین تشییع رهبر شهید که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، اتخاذ شده است.

وی به اهدافی که تصمیمات اتخاذ شده پیگیری می‌کند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی با هدف همراهی در این مراسم و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای حضور کارکنان و شهروندان این استان در آیین تشییع برنامه‌ریزی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و خدمات خود را طبق روال معمول و بدون وقفه به شهروندان ارائه خواهند کرد.

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