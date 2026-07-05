تردد در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم اما روان است

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: تردد خودروها در محورهای مواصلاتی کندوان، هراز و سوادکوه در مسیرهای ورودی و خروجی استان پرحجم اما روان در جریان است.

وی افزود: هم‌اکنون شرایط جوی در این محورها نیمه‌ابری تا آفتابی بوده و مشکل خاصی از نظر وضعیت راه‌ها گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه در حال حاضر اجرای محدودیت تردد یک‌طرفه در محورهای استان در دستور کار نیست، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حفظ فاصله طولی و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

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